Napoli | proposto Ounas per arrivare a Deulofeu | la risposta dell’Udinese

(Di domenica 12 giugno 2022) Iloffre il cartellino di Adamall’Udinese per. Ladella società friulana alla proposta L’esterno offensivo algerino Adam, in scadenza di contratto nel 2023, lascerà ilin estate. Il suo cartellino è statoall’Udinese pera Gerardcome parziale contropartita. Secco rifiuto, però, da parte dei friulani, che si aspettano ben altre proposte per lasciar andare lo spagnolo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

