Michelle Hunziker ‘stringe’ Trussardi | lo scatto spiazza

(Di domenica 12 giugno 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.hato tutti i suoi fan sui social con una immagine davvero particolare, che riguarda. Ecco che cosa è accaduto. La conduttrice televisivatorna a fare parlare di sé per delle immagini che sono state diffuse sui social e che puntano l’attenzione su un particolare che non passa inosservato. Per

Pubblicità

infoitcultura : Michelle Hunziker, pesante verità sulla rottura con Tomaso Trussardi - lillydessi : Michelle Hunziker, i pantaloni bianchi a vita alta sono da copiare - infoitcultura : Michelle Hunziker, rapporti tesi con Tomaso Trussardi? - infoitcultura : Michelle Hunziker, nuove voci allarmanti sulla rottura con Tomaso Trussardi - infoitcultura : Michelle Hunziker, il sorriso d’estate (che scaccia il gossip) -

Quella andata in onda ieri sera su Canale 5 è stata l'ultima puntata di questa stagione per Striscia la Notizia .e Gerry Scotti hanno salutato i telespettatori con un po' di commozione e ringraziando tutti per l'affetto ricevuto. Le puntate del programma di Antonio Ricci, però, sono registrate. ...beccata in Sardegna con Giovanni Angiolinista trascorrendo le sue vacanze estive in compagnia di Giovanni Angiolini. La conduttrice svizzera ha salutato il ...Michelle Hunziker ha spiazzato tutti i suoi fan sui social con una immagine davvero particolare, che riguarda Trussardi. Ecco che cosa è accaduto. La conduttrice televisiva Michelle Hunziker torna a ...La notizia riportata su altre testate Michelle Hunziker non è riuscita a trattenere la commozione, alla visione dello spettacolo tenuto dalle figlie, mentre era insieme alla madre Ineke, all’ex ...