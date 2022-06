Manchester City | occhi su Gavi

Pubblicità

ComunistaRosso : A questo punto fra James Pallotta e City Football Group, preferisco la holding che guida il Manchester City. Sarebb… - Magnussenismo : Getafe Celta Sevilla Manchester City PSG - Milannews24_com : Gabriel Jesus Milan: concorrenza del Chelsea per l’attaccante - SuvasisDas18 : @muktesharma Manchester City Psg Arsenal Napoli - Abicienta2 : RT @Loco22Sergio: @Migueln32082053 Manchester City vs Centro Fomento la Cotorra -

TUTTO mercato WEB

'Sisal' - nello specifico - quota infatti l'esonero dell'ex allenatore di Inter eentro il 31 agosto prossimo. La 'cacciata' di Mancini come selezionatore azzurro è quotata a 5 dai ...Commenta per primo Bernardo Silva è l'obiettivo principale per la trequarti del Barcellona . I Blaugrana , però, potrebbero tirarsi indietro davanti alle richieste del: 80 milioni. Lo riporta il Mundo Deportivo . Il Manchester City fa il prezzo per Bernardo Silva: per il portoghese servono 80 milioni Nella giornata di lunedì l'attaccante del Benfica firmerà il contratto che lo legherà alla squadra di Klopp fino al 2027 ...Bernardo Silva è l'obiettivo principale per la trequarti del Barcellona. I Blaugrana, però, potrebbero tirarsi indietro davanti alle richieste del Manchester City: 80 milioni. Lo riporta il Mundo Depo ...