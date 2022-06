LIVE Giro d’Italia U23, tappa di oggi in DIRETTA: due corridori in fuga, insegue Leo Hayter. Gruppo in rimonta (Di domenica 12 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.40 La strada è in leggera ascesa sino alla linea del traguardo. Meno di 20 km all’epilogo di questa seconda frazione! 15.37 Breve tramo di discesa affrontata a tutta, Hayter continua a recuperare: sotto il minuto il suo svantaggio. 15.34 Il britannico scollina a 1’10” dal tandem di testa, Gruppo a 1’35”. 15.31 Scatta Leo Hayter (Hagens Berman Axeon)! Il fratello di Ethan, impegnato in questi giorni al Giro del Delfinato, è fuoriuscito dal Gruppo. 15.28 Kelemen mette in saccoccia altri punti per la classifica scalatori transitando per primo al GPM di terza categoria. 15.25 I due battistrada difficilmente arriveranno al traguardo, il loro margine è sceso a 2’25” quando mancano meno di 30 km alla conclusione del segmento. 15.22 ... Leggi su oasport (Di domenica 12 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.40 La strada è in leggera ascesa sino alla linea del traguardo. Meno di 20 km all’epilogo di questa seconda frazione! 15.37 Breve tramo di discesa affrontata a tutta,continua a recuperare: sotto il minuto il suo svantaggio. 15.34 Il britannico scollina a 1’10” dal tandem di testa,a 1’35”. 15.31 Scatta Leo(Hagens Berman Axeon)! Il fratello di Ethan, impegnato in questi giorni aldel Delfinato, è fuoriuscito dal. 15.28 Kelemen mette in saccoccia altri punti per la classifica scalatori transitando per primo al GPM di terza categoria. 15.25 I due battistrada difficilmente arriveranno al traguardo, il loro margine è sceso a 2’25” quando mancano meno di 30 km alla conclusione del segmento. 15.22 ...

Pubblicità

News24_it : LIVE Giro del Delfinato 2022, tappa di oggi in DIRETTA: inizia il Col de la Colombiere, il gruppo si avvicina ai fu… - zazoomblog : LIVE Giro del Delfinato 2022 tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo controlla la fuga si avvicinano le ultime salite -… - zazoomblog : LIVE Giro di Svizzera 2022 prima tappa in DIRETTA: 7 in testa tra cui Davide Villella gruppo a 3’45”. 125 km all’ar… - zazoomblog : LIVE Giro del Delfinato 2022 tappa di oggi in DIRETTA: quindici al comando ci sono Fabbro e Tiberi - #Delfinato… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #F1 #AzerbaijanGP Meno di 15 giri al termine ed è parata #RedBull con #Verstappen che veleggia vers… -