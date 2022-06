LIVE Berrettini-Murray 2-1, Finale ATP Stoccarda 2022 in DIRETTA: l’azzurro resta top10. “Incredibile vincere dopo quello che mi è successo” (Di domenica 12 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA VITTORIA DI Berrettini MATTEO Berrettini: “Incredibile vincere dopo quello CHE MI E’ successo” LA NUOVA CLASSIFICA DI MATTEO Berrettini ORA MATTEO Berrettini CI RIPROVERA’ AL QUEEN’S E POTREBBE RITROVARE SONEGO 17.58 Grazie a tutti per averci seguito e buona domenica! 17.56 Diamo un’occhiata alle statistiche del match: numeri clamorosi al servizio per l’azzurro che piazza 19 ace e 3 doppi falli contro 7 ace e 2 doppi di Andy Murray. L’italiano ha messo in campo il 64% di prime contro il 70% dello scozzese: il classe 1996 ha vinto l’81% di punti con la prima e il 57% con la seconda salvando quattro palle break ... Leggi su oasport (Di domenica 12 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA VITTORIA DIMATTEO: “CHE MI E’” LA NUOVA CLASSIFICA DI MATTEOORA MATTEOCI RIPROVERA’ AL QUEEN’S E POTREBBE RITROVARE SONEGO 17.58 Grazie a tutti per averci seguito e buona domenica! 17.56 Diamo un’occhiata alle statistiche del match: numeri clamorosi al servizio perche piazza 19 ace e 3 doppi falli contro 7 ace e 2 doppi di Andy. L’italiano ha messo in campo il 64% di prime contro il 70% dello scozzese: il classe 1996 ha vinto l’81% di punti con la prima e il 57% con la seconda salvando quattro palle break ...

