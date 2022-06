Karate, Serie A Il Cairo 2022: l’Italia conclude con 4 medaglie di bronzo in 4 finali (Di domenica 12 giugno 2022) La tappa de Il Cairo (Egitto) della Serie A 2022 di Karate si chiude con 4 medaglie di bronzo su altrettanti finali per i colori italiani. Un ottimo risultato per la spedizione azzurra in una manifestazione che vedeva ai nastri di partenza oltre 800 atleti provenienti da tutto il mondo. Le medaglie di bronzo sono state conquistate nella giornata odierna da Sara Soldano (Dojo Matsamura Taranto), Lucrezia Molgora (Karate Genocchio), Viola Lallo (Carabinieri) e la squadra maschile di kata del Master Rapid SKF. Iniziamo da Sara Soldano che, nel kata individuale, ha avuto la meglio della filippina Sakura Alforte. Poi è toccato a Lucrezia Molgora, nei 50 kg di kumite, che ha superato nella finale la portoghese Sara Leal con ... Leggi su oasport (Di domenica 12 giugno 2022) La tappa de Il(Egitto) delladisi chiude con 4disu altrettantiper i colori italiani. Un ottimo risultato per la spedizione azzurra in una manifestazione che vedeva ai nastri di partenza oltre 800 atleti provenienti da tutto il mondo. Ledisono state conquistate nella giornata odierna da Sara Soldano (Dojo Matsamura Taranto), Lucrezia Molgora (Genocchio), Viola Lallo (Carabinieri) e la squadra maschile di kata del Master Rapid SKF. Iniziamo da Sara Soldano che, nel kata individuale, ha avuto la meglio della filippina Sakura Alforte. Poi è toccato a Lucrezia Molgora, nei 50 kg di kumite, che ha superato nella finale la portoghese Sara Leal con ...

Pubblicità

zazoomblog : Karate Serie A il Cairo 2022: anche Lucrezia Molgora stacca il pass per la Finalina - #Karate #Serie #Cairo #2022:… - FijlkamOfficial : Finale per il bronzo per Lucrezia Molgora e altre 3 azzurre a caccia della finalina alla Serie A del Cairo… - newsfresche : RT @OA_Sport: Karate, Serie A Il Cairo 2022: l’Italia conquista due finali per il bronzo nel kata - OA_Sport : Karate, Serie A Il Cairo 2022: l’Italia conquista due finali per il bronzo nel kata - GardaKarateTeam : RT @FijlkamOfficial: 2 finali per il bronzo nel kata alla Serie A del Cairo -