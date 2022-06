Isola dei Famosi 2022 | una coppia ha avuto rapporti intimi?

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 12 giugno 2022) All’dei, una– seppur fake – avrebbe “consumato”: stiamo parlando di Roger Balduino e Estefania Bernal, i due modelli che hanno finto di avere una relazione per andare avanti nel gioco e che per renderla più veritiera si sono scambiati effusioni infuocate anche davanti alle telecamere e ai compagni. A lasciarsi sfuggire con un sorrisino che “qualcosa c’è stato” è stato a Pomeriggio 5 lo stesso Roger, da poco rientrato in Italia dopo l’infortunio che lo ha costretto a lasciare il programma. Non ha specificato se lui ed Estefania sono andati fino in fondo, ma una cosa è certa e l’hanno confermata anche naufraghi delle passate edizioni: in Honduras non ci sono le telecamere h24 come al Grande Fratello, per cui di notte può succedere (e spesso succede) di tutto senza che gli altri o gli autori lo ...