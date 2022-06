F1 GP Azerbaijan 2022, doppio ritiro Ferrari per problemi affidabilità: non succedeva da tre anni (Di domenica 12 giugno 2022) E’ un altro pomeriggio drammatico per la Ferrari, che con Leclerc in prima posizione e in discreto comando della gara trova un altro doppio zero col ritiro del monegasco che fa seguito a quello di Sainz. Entrambi, poi, per problemi di affidabilità, lo spagnolo ai freni e il classe 1997 al motore. Un doppio ritiro per la scuderia di Maranello legato all’affidabilità della vettura non capitava dal 2019, dunque da tre anni. Con una macchina dall’altissimo potenziale come quella di quest’anno, fa ancora più rabbia quanto successo. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 12 giugno 2022) E’ un altro pomeriggio drammatico per la, che con Leclerc in prima posizione e in discreto comando della gara trova un altrozero coldel monegasco che fa seguito a quello di Sainz. Entrambi, poi, perdi, lo spagnolo ai freni e il classe 1997 al motore. Unper la scuderia di Maranello legato all’della vettura non capitava dal 2019, dunque da tre. Con una macchina dall’altissimo potenziale come quella di quest’anno, fa ancora più rabbia quanto successo. SportFace.

