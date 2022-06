F1, Alonso: “Felice della settima posizione, abbiamo sfruttato i nostri punti di forza” (Di domenica 12 giugno 2022) Il pilota spagnolo dell’Alpine, Fernando Alonso, commenta la settima posizione conquistata al GP d’Azerbaijan, conquistando punti per la terza gara di fila. “E’ stato un Gran Premio difficile, ma sono Felice di quanto ottenuto. abbiamo naturalmente approfittato di diversi ritiri, ma sono cose che capitano in pista. Siamo stati bravi a sfruttare i nostri punti di forza”. Sempre Alonso poi aggiunge sulla sua gara: “Eravamo molto veloci sul dritto, sorpassando anche alcune vetture con gomme fresche. Siamo vicini a diversi avversari in questo periodo, mi aspetto che ciò accada anche in Canada. L’obbiettivo è di conquistare ancora tanti punti”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 12 giugno 2022) Il pilota spagnolo dell’Alpine, Fernando, commenta laconquistata al GP d’Azerbaijan, conquistandoper la terza gara di fila. “E’ stato un Gran Premio difficile, ma sonodi quanto ottenuto.naturalmente approfittato di diversi ritiri, ma sono cose che capitano in pista. Siamo stati bravi a sfruttare idi”. Semprepoi aggiunge sulla sua gara: “Eravamo molto veloci sul dritto, sorpassando anche alcune vetture con gomme fresche. Siamo vicini a diversi avversari in questo periodo, mi aspetto che ciò accada anche in Canada. L’obbiettivo è di conquistare ancora tanti”. SportFace.

Pubblicità

sportface2016 : F1, #Alonso: “Felice della settima posizione, abbiamo sfruttato i nostri punti di forza” - Adropof_Blue : “Ciao, sono Sebastian Vettel, questa è ‘Alonso’ di Francesca Michielin e la dedico al mio ex compagno di squadra Ch… - felice_27 : @ScuderiaFerrari Bravi. Dopo aver perso 4 titoli contro Vettel e aver spinto Alonso al quasi ritiro, perderete anch… - susydigennaro : RT @napolimagazine: CHELSEA - Marcos Alonso: 'Sono felice, ma la voglia di giocare in Spagna c'è' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CHELSEA - Marcos Alonso: 'Sono felice, ma la voglia di giocare in Spagna c'è' -