Elicottero scomparso | sul monte Cusna individuati i corpi delle 7 vittime

(Di domenica 12 giugno 2022) I soccorritori hanno ritrovato, privi di vita, tutti e sette idei passeggeri dell'giovedì mattina sull'Appennino tosco-emiliano e i cui resti sono stati avvistati oggi sul, cima dell'Appennino reggiano. Lesono il pilota veneto e sei passeggeri, quattro di nazionalità turca e due di nazionalità libanese, in viaggio d'affari in Italia. La conferma ufficiale è stata data dalla prefettura di Modena. La zona del ritrovamento è stata immediatamente posta sotto sequestro dall'Autorità Giudiziaria di Reggio Emilia. L'si sarebbe schiantato sul greto di un torrente, il Lama, al passo degli Scaloni, 1.922 metri d'altitudine, a due chilometri dal rifugio Segheria. Sul luogo dell'impatto Aeronautica militare, Soccorso ...

