Elezioni amministrative, primi exit poll: a Palermo, a Genova, a L’Aquila e a Catanzaro avanti il centrodestra (Di domenica 12 giugno 2022) Per gli exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, così come mostrato a “Non è l’arena” (La7), il candidato del centrodestra Roberto Lagalla sarebbe il vincitore delle amministrative a Palermo, conquistando Palazzo delle Aquile già al primo turno: la forchetta assegnata al candidato sindaco del centrodestra, alla chiusura dei seggi, è tra il 43 e il 47 per cento. Con questi numeri, in base alla legge elettorale regionale che assegna subito la vittoria a chi supera il 40 per cento delle preferenze, l’ex Rettore di Palermo sarebbe il nuovo sindaco del capoluogo siciliano. A Genova invece vincerebbe al primo turno alle Elezioni amministrative il sindaco uscente Marco Bucci (51-55%). A seguire il candidato del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 12 giugno 2022) Per glidel consorzio Opinio Italia per la Rai, così come mostrato a “Non è l’arena” (La7), il candidato delRoberto Lagalla sarebbe il vincitore delle, conquistando Palazzo delle Aquile già al primo turno: la forchetta assegnata al candidato sindaco del, alla chiusura dei seggi, è tra il 43 e il 47 per cento. Con questi numeri, in base alla legge elettorale regionale che assegna subito la vittoria a chi supera il 40 per cento delle preferenze, l’ex Rettore disarebbe il nuovo sindaco del capoluogo siciliano. Ainvece vincerebbe al primo turno alleil sindaco uscente Marco Bucci (51-55%). A seguire il candidato del ...

