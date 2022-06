E' tornato Berrettini! A Stoccarda battuto Murray in tre set (Di domenica 12 giugno 2022) Matteo Berrettini torna e vince. Al rientro in campo dopo oltre due mesi di stop, il tennista azzurro vince sull'erba il torneo di Stoccarda, battendo in finale Andy Murray 6 - 4, 5 - 7, 6 - 3 Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 12 giugno 2022) Matteo Berrettini torna e vince. Al rientro in campo dopo oltre due mesi di stop, il tennista azzurro vince sull'erba il torneo di, battendo in finale Andy6 - 4, 5 - 7, 6 - 3

Pubblicità

fanpage : Matteo #Berrettini batte Murray in tre set e vince l'Atp 250 di Stoccarda. Tornato dopo un lungo infortunio, il ten… - solounastella : RT @fixyouchris: DOPO QUASI 3 MESI È TORNATO PIÙ FORTE DI PRIMA, CHI COME LUI ?? #BOSSOPEN #Berrettini - Stefaniaugo77 : RT @fanpage: Matteo #Berrettini batte Murray in tre set e vince l'Atp 250 di Stoccarda. Tornato dopo un lungo infortunio, il tennista roman… - SalvatoreSamp : RT @fanpage: Matteo #Berrettini batte Murray in tre set e vince l'Atp 250 di Stoccarda. Tornato dopo un lungo infortunio, il tennista roman… - Giadahsospesap1 : RT @yleniaindenial1: Metteo Berrettini appena tornato dall'infortunio che non solo arriva in finale ma vince pure perché lui ci deve far go… -