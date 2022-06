Draghi ci lascia senza Wifi

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 12 giugno 2022) Il governo dei migliori con lo spread che si impenna, Lega e grillini in uscita e la pace in Ucraina che si allontana, ci lascerà anche alla canna del gas e. Del gas ha parlato a chiare lettere Claudio Descalzi, il “draghetto” più affidabile del governo il quale, come un fedele cane a sei zampe, accompagna il ministro degli Esteri Di Maio alla speranzosa ricerca di qualche riserva in Africata libera dai francesi o dai cinesi. Quella della rete tlc è invece una nuova sciagura e sta venendo alla luce dalle segrete stanze di Cassa Depositi e Prestiti che controlla Open Fiber e, con una quota di circa il 10%, anche Tim. La storia va raccontata perché a causa delle rappresaglie tra azionisti e Fondi, si rischia di far saltare gli ingenti fondi PNRR dedicati al settore. Gli indizi c’erano tutti da mesi, almeno da quando ...