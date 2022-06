Dove vedere Berrettini-Murray oggi 12 giugno in TV e in streaming (Di domenica 12 giugno 2022) oggi, domenica 12 giugno, andrà in scena l’incontro Berrettini-Murray, valido per la finale dell’ATP Stoccarda 2022. Per l’azzurro è la nona finale in un torneo ATP, con la possibilità di vincere il suo sesto titolo. Di fronte avrà l’ex numero uno al mondo Andy Murray, che in semifinale ha sconfitto l’australiano Nick Kyrgios. I pronostici sono tutti dalla parte del tennista romano, al rientro nel circuito dopo oltre due mesi di assenza per un infortunio alla mano. Nel 2019, proprio qui a Stoccarda, Matteo iniziò la cavalcata trionfale che gli permise di scalare la classifica, fino a stabilirsi in top 10. Di seguito le informazioni sull’orario di inizio della finale dell’ATP 500 di Stoccarda e Dove vedere Berrettini-Murray in ... Leggi su tutto.tv (Di domenica 12 giugno 2022), domenica 12, andrà in scena l’incontro, valido per la finale dell’ATP Stoccarda 2022. Per l’azzurro è la nona finale in un torneo ATP, con la possibilità di vincere il suo sesto titolo. Di fronte avrà l’ex numero uno al mondo Andy, che in semifinale ha sconfitto l’australiano Nick Kyrgios. I pronostici sono tutti dalla parte del tennista romano, al rientro nel circuito dopo oltre due mesi di assenza per un infortunio alla mano. Nel 2019, proprio qui a Stoccarda, Matteo iniziò la cavalcata trionfale che gli permise di scalare la classifica, fino a stabilirsi in top 10. Di seguito le informazioni sull’orario di inizio della finale dell’ATP 500 di Stoccarda ein ...

