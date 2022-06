Doppietta Red Bull in Azerbaijan | Verstappen precede Perez

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 12 giugno 2022) BAKU () (ITALPRESS) – Maxvince il Gran Premio didi Formula 1 per la prima volta in carriera. Il pilota olandese della Redsfrutta una giornata da incubo per la Ferrari, confermandosi in testa al Mondiale. Sia Charles Leclerc che Carlos Sainz sono infatti costretti al ritiro: il monegasco ha dato forfait per un problema al motore quando era al comando della gara, mentre lo spagnolo si è fermato a causa di un problema idraulico. Giornata trionfale invece per la scuderia di Milton Keynes che piazza Sergio(con giro veloce) in seconda posizione, are le Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton. Completa la top-5 l'AlphaTauri di Pierre Gasly, seguito dai veterani Sebastian Vettel (Aston Martin) e Fernando Alonso (Alpine). Ottavo e nono ...