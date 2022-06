DIRETTA F1, GP Baku 2022 LIVE: ordine d’arrivo, doppio ritiro Ferrari. Red Bull in fuga in classifica (Di domenica 12 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PERCHE’ LECLERC E SAINZ SI SONO RITIRATI: COSA E’ SUCCESSO ALLE Ferrari L’ordine d’arrivo DELLA GARA LA CRONACA DELLA GARA CHARLES LECLERC: “FA MALE, L’AFFIDABILITA’ E’ DIVENTATA UN PROBLEMA” 14.53 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di pomeriggio. Un saluto sportivo. 14.51 Ora sembra tutto nero, bisogna sforzarsi di guardare i lati positivi. Il primo è che mancano ancora 14 gare al termine del Mondiale. Il secondo è che già in Canada tra una settimana ci sarà l’occasione per il riscatto. 14.50 Nel Mondiale costruttori la Red Bull si porta a +80 sulla Ferrari: 279 contro 199. 14.48 In classifica generale Max Verstappen sale a 150 punti, +21 su Perez. Leclerc scivola a -34. 14.42 Da segnalare anche i ... Leggi su oasport (Di domenica 12 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPERCHE’ LECLERC E SAINZ SI SONO RITIRATI: COSA E’ SUCCESSO ALLEL’DELLA GARA LA CRONACA DELLA GARA CHARLES LECLERC: “FA MALE, L’AFFIDABILITA’ E’ DIVENTATA UN PROBLEMA” 14.53 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di pomeriggio. Un saluto sportivo. 14.51 Ora sembra tutto nero, bisogna sforzarsi di guardare i lati positivi. Il primo è che mancano ancora 14 gare al termine del Mondiale. Il secondo è che già in Canada tra una settimana ci sarà l’occasione per il riscatto. 14.50 Nel Mondiale costruttori la Redsi porta a +80 sulla: 279 contro 199. 14.48 Ingenerale Max Verstappen sale a 150 punti, +21 su Perez. Leclerc scivola a -34. 14.42 Da segnalare anche i ...

