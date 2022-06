Da Parigi – Trasferimenti | Randy Nteka Rayo Vallecano piace in Germania

Leggi su justcalcio

(Di domenica 12 giugno 2022) 2022-06-12 18:49:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da L’Équipe: L’interesse dei club tedeschi per i giocatori francesi non si limita ai residenti della Ligue 1. Esiliato per sei anni in Spagna, dove ha scalato la scala delle squadre amatoriali alla Liga,(24) è nel mirino di tre club della Bundesliga. I suoi rappresentanti hanno già incontrato emissari di Mainz e Hoffenheim e in corsa anche un altro club, qualificato per l’Europa League. Sotto contratto con ilfino al 2026, questo giocatore box-to-box, più spesso schierato in attacco da coach Andoni Iraola, è soddisfatto della sua prima stagione completa nella massima serie (3 gol, 2 assist). Il suo profilo versatile e i suoi margini di miglioramento (non è passato in un centro di allenamento e se n’è andato ...