Calcio | Juventus | Chiellini svuota il suo armadietto alla Continassa

Torino, 12 giu. - (Adnkronos) - L'ormai ex difensore della Juventus Giorgio Chiellini ha postato su Instagram l'immagine del suo armadietto alla Continassa svuotato insieme a due cuori bianco e nero e ad una faccina in lacrime. La commozione è proseguita nei commenti sotto al suo post, con i tifosi che continuano a dedicare messaggi d'affetto e di stima al 37enne livornese prossimo ad accasarsi al Los Angeles Fc.

