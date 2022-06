Beach volley, Mondiale Roma 2022. Nicolai/Cottafava: avanti tutta! Menegatti/Gottardi: brividi e secondo posto (Di domenica 12 giugno 2022) Non è stata una domenica bestiale, quella del Beach volley italiano ai Mondiali di Roma ma è comunque arrivato un bottino accettabile per il contingente azzurro che ha collezionato tre vittorie e quattro sconfitte, ha già la certezza di piazzare tre coppie alla fase ad eliminazione diretta e incassa la prima eliminazione certa, quella di Calì e Tega, oltre a quella presunta (ma probabilmente con passaggio alla fase ad eliminazione diretta) di Orsi Toth/Orsi Toth che, a meno di miracoli, non torneranno più in campo dopo l’infortunio occorso a Viktoria. La serata è iniziata nel modo migliore per i colori azzurri con Paolo Nicolai e Samuele Cottafava che hanno letteralmente annientato i thailandesi Surin/Banlue che non sono certo gli ultimi arrivati ma che con la coppia azzurra non sono mai realmente ... Leggi su oasport (Di domenica 12 giugno 2022) Non è stata una domenica bestiale, quella delitaliano ai Mondiali dima è comunque arrivato un bottino accettabile per il contingente azzurro che ha collezionato tre vittorie e quattro sconfitte, ha già la certezza di piazzare tre coppie alla fase ad eliminazione diretta e incassa la prima eliminazione certa, quella di Calì e Tega, oltre a quella presunta (ma probabilmente con passaggio alla fase ad eliminazione diretta) di Orsi Toth/Orsi Toth che, a meno di miracoli, non torneranno più in campo dopo l’infortunio occorso a Viktoria. La serata è iniziata nel modo migliore per i colori azzurri con Paoloe Samueleche hanno letteralmente annientato i thailandesi Surin/Banlue che non sono certo gli ultimi arrivati ma che con la coppia azzurra non sono mai realmente ...

