Bautista super | gara 1 e primato - Sport - quotidiano net

(Di domenica 12 giugno 2022) Dopo 13 anni Ducati torna in pole a Misano con il giro record (1'33.328) di Alvaroe si prende pure la vittoria di1 in solitaria davanti alla Kawasaki di Rea. Completa un podio "...

Pubblicità

forix : WorldSBK, Misano/1, super pole: Alvaro Bautista ( - gponedotcom : Lo spagnolo piega la Honda di Lecuona di 74 millesimi, mentre un super Oettl con la Honda si inserisce in terza pos… - gponedotcom : Seconda sessione di prove libere incandescente con i primi tre racchiusi in soli 126 millesimi. 4° Michael Ruben Ri… -

Mavuole tornare a casa a bottino pieno: "Ogni weekend ci sono tanti punti in palio, rispetto al passato ho imparato a trovare il limite e a spingere solo quando e dove necessario". Così ...Roma, 9 giu. Sul palco alla presentazione del 'World Ducati Week' che si è tenuta a Mirabilandia, presenti anche i piloti Ducati: dal leader della classifica del Mondiale, Bike Alvaro; ai piloti Moto Gp Bastianini e Bagnaia, autori finora di una stagione simile con alti pazzeschi ma qualche caduta di troppo. "Dopo tre vittorie ti aspetti sempre se non di ...Dopo 13 anni Ducati torna in pole a Misano con il giro record (1’33.328) di Alvaro Bautista e si prende pure la vittoria di Gara 1 in solitaria davanti alla Kawasaki di Rea. Completa un podio "special ...Gp Italia Misano. DIRETTA SBK GP ITALIA 2022 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA SUPERBIKE. Va ricordato che la diretta tv della Sbk, anche per il Gp Italia 2022, è sui canali di Sky Sport, che fornir ...