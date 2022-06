Aversa, scippata e trascinata da auto in corsa: ragazza sbatte contro un palo (Di domenica 12 giugno 2022) scippata e trascinata in strada in pieno centro a via Roma ad Aversa. Vittima una ragazza rimasta ferita alle gambe. E’ caccia ai malviventi in auto. Aversa, scippata e trascinata da auto in corsa: ferita una ragazza Nella notte tra venerdì e sabato, una 30enne stava passeggiando in strada insieme al fidanzato intorno all’una di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 12 giugno 2022)in strada in pieno centro a via Roma ad. Vittima unarimasta ferita alle gambe. E’ caccia ai malviventi indain: ferita unaNella notte tra venerdì e sabato, una 30enne stava passeggiando in strada insieme al fidanzato intorno all’una di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Pubblicità

SteMas71 : RT @NotizieFrance: Aversa, ragazza scippata e trascinata lungo la strada da un’auto in corsa in pieno centro. Borrelli: “Una violenza inaud… - partenopeoswiss : RT @NotizieFrance: Aversa, ragazza scippata e trascinata lungo la strada da un’auto in corsa in pieno centro. Borrelli: “Una violenza inaud… - casertafocus : AVERSA – Ragazza scippata da auto in corsa e trascinata per dieci metri in via Roma GUARDA IL VIDEO… - LucaCaiazzo2 : RT @NotizieFrance: Aversa, ragazza scippata e trascinata lungo la strada da un’auto in corsa in pieno centro. Borrelli: “Una violenza inaud… - NotizieFrance : Aversa, ragazza scippata e trascinata lungo la strada da un’auto in corsa in pieno centro. Borrelli: “Una violenza… -