Al via Firenze Rocks alla Visarno Arena con Green Day, Muse, Red Hot Chili Peppers e Metallica (Di domenica 12 giugno 2022) I gruppi principali di ogni serata attaccano alle 21.30 (21.50 solo i Green Day), ma la musica dal vivo inizia molto prima: alle 17.50 il primo giorno, alle 16.45 il secondo e il terzo, alle 17 il quarto L'articolo proviene da Firenze Post.

