24 ore di Le Mans 2022: Toyota fa cinquina (Di domenica 12 giugno 2022) La 24 ore di Le Mans edizione 2022, la 99esima della sua storia, è un'apoteosi per la Toyota. La casa giapponese domina dall'inizio alla fine, mettendo la firma sul quinto successo consecutivo. Sebastien Buemi, Brendon Hartley ed il debuttante Ryo Hirakawa conquistano quella che l'ex boss Audi Wolfgang Ullrich definiva "la corsa più importante del mondo", battendo la vettura gemella di Josè Maria Lopez, Mike Conway e Kamui Kobayashi. Jota Sport domina la classe LMP2, mentre la Porsche chiude il ciclo della GTE Pro con il successo di categoria, grazie anche al nostro Gianmaria Bruni. Le Mans 24h: è battaglia vera per la Hyperpole 24 ore di Le Mans: come va l'edizione 2022? La classe Hypercar, che comanda l'assoluta, vive di pochi momenti. Le due Toyota fanno ...

