Wta Berlino 2022 | programma | date | orari | copertura tv e streaming

Leggi su sportface

(Di sabato 11 giugno 2022) Il, le, glie latv del Wta 500 di, evento inda lunedì 13 a domenica 19 giugno. La tunisina Ons Jabeur è la favorita del seeding, seguita da Maria Sakkari e Aryna Sabalenka. Ai nastri di partenza altre due Top 10 come Karolina Pliskova e Garbine Muguruza, mentre non sono presenti tenniste azzurre. Latelevisiva è affidata a SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), con livedisponibili sul sito ufficiale di Supertennis, tramite la nuova piattaforma SuperTennix (previo abbonamento o gratis se tesserati Fit). In alternativa, Sportface.it fornirà ai propri lettori aggiornamenti e approfondimenti relativi ai vari match in ...