Ucraina, i media tedeschi: Scholz, Draghi e Macron a breve a Kiev per incontrare Zelensky (Di sabato 11 giugno 2022) Il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il premier italiano Mario Draghi e il presidente francese Emmanuel Macron andranno a Kiev a breve. I preparativi per la visita sono stati rivelati dal quotidiano tedesco Bild, citando ambienti del governo francese e ucraino e specificando che la riunione dovrebbe aver luogo prima del vertice G7 di fine giugno. I tre leader europei vorrebbero incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen l'ha già incontrato oggi, 11 giugno, per confrontarsi sul percorso che dovrà seguire l'Ucraina per entrare nell'Unione europea. Il parere della Commissione Ue sulla concessione dello status di candidato Ue all'Ucraina è previsto per venerdì 17 giugno, ...

