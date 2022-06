Si vergogna di lui: Kate Middleton ha un problema con suo figlio (Di sabato 11 giugno 2022) Kate Middleton si è recata ai festeggiamenti per il giubileo della Regina Elisabetta II in tutto il suo splendore e impeccabile come sempre. Accanto a lei ovviamente i suoi tre figli George, Charlotte e Louis ed è proprio con uno di loro che la moglie di William ha un problema. La Duchessa di Cambridge ha dato alla luce tre splendidi figli che la accompagnano durante le cerimonie e agli eventi ufficiali. A dire la verità per il piccolo di casa, ovvero Louis, è stato il primo vero debutto ad impegno pubblico. Kate Middleton-Altranotizia (fonte: Google)Kate Middleton ha da sempre affascinato con la sua eleganza e i suoi modi posati. Una donna che ha davvero a cuore il bene della sua famiglia ed ha dimostrato di essere una mamma giusta ma non troppo ... Leggi su altranotizia (Di sabato 11 giugno 2022)si è recata ai festeggiamenti per il giubileo della Regina Elisabetta II in tutto il suo splendore e impeccabile come sempre. Accanto a lei ovviamente i suoi tre figli George, Charlotte e Louis ed è proprio con uno di loro che la moglie di William ha un. La Duchessa di Cambridge ha dato alla luce tre splendidi figli che la accompagnano durante le cerimonie e agli eventi ufficiali. A dire la verità per il piccolo di casa, ovvero Louis, è stato il primo vero debutto ad impegno pubblico.-Altranotizia (fonte: Google)ha da sempre affascinato con la sua eleganza e i suoi modi posati. Una donna che ha davvero a cuore il bene della sua famiglia ed ha dimostrato di essere una mamma giusta ma non troppo ...

Pubblicità

ElisabettaBor85 : @orizzontescuola .@beppe_grillo SOLO UN NAZISTA COME LUI POTEVA VENIRSENE FUORI CON UNA PROPOSTA INFAME COME QUESTA… - Roccate3Rosanna : @legolassoleri @daviddamiano99 @giorgiasoleri Povera me povera te!! Tu sei quella mongoloide che fa i profili ai ga… - stabonajessiha : RT @lollipop1806: WHAT? Lui se ne frega, probabilmente se la fa pure con un’altra e LEI dovrebbe prendere il treno? Voi non state bene, spe… - lollipop1806 : WHAT? Lui se ne frega, probabilmente se la fa pure con un’altra e LEI dovrebbe prendere il treno? Voi non state ben… - Paolo85834406 : @baffi_francesco @PieroSansonetti Di lui ti sei proprio dimenticato tutto...hai avuto il coraggio anche di parlarne… -