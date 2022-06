Severodonetsk | comincia l’evacuazione degli 800 civili dall’impianto chimico di Azot

Leggi su open.online

(Di sabato 11 giugno 2022) Irifugiati nell’impianto, nel Donbass, hanno iniziato a lasciare il complesso. Lo afferma la Tass, citando l’ambasciatore di Lugansk in Russia. All’interno dello stabilimento si trovano circa 800 persone – 600 residenti nei bunker e 200 dipendenti rimasti per disinnescare potenziali disastri ambientali. Lo scorso 9 giugno, l’impianto era stato bombardato per due volte dall’esercito russo. L’area è stata bombardata a più riprese e i raid hanno colpito almeno due officine, tra cui una per la produzione di ammoniaca. Secondo i filorussi, nell’impianto si sarebbero nascosti anche alcune unità di soldati ucraini in ritirata. Credits: Vincenzo Monaco per OpenLeggi anche: Zelensky: «Asi decide il destino del Donbass» Ucraina, Mosca: «Controlliamo ...