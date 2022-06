Salvini e il viaggio a Mosca, i russi: comprammo noi i biglietti. La Lega smentisce: un siluro contro di noi (Di sabato 11 giugno 2022) Gelo dei vertici della Lega sul comunicato con il quale l’ambasciata russa in Italia precisa di aver pagato il volo di Matteo Salvini a Mosca previsto il 29 maggio scorso e poi annullato. Una nota, diffusa nel primo pomeriggio, probabilmente per chiarire i contorni della vicenda e smentire i rumors secondo cui il consulente del leader del Carroccio, Antonio Capuano, si sarebbe fatto dare dal figlio del capo del Gru (il servizio militare di Putin) i soldi per la trasferta in russia. La nota dell’ambasciata russa in Italia L’ambasciata russa in Italia rende noto di aver “assistito Matteo Salvini e le persone che lo accompagnavano nell’acquisto dei biglietti aerei” per il suo viaggio a Mosca previsto per il 29 maggio. A Mosca “erano ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 11 giugno 2022) Gelo dei vertici dellasul comunicato con il quale l’ambasciata russa in Italia precisa di aver pagato il volo di Matteoprevisto il 29 maggio scorso e poi annullato. Una nota, diffusa nel primo pomeriggio, probabilmente per chiarire i contorni della vicenda e smentire i rumors secondo cui il consulente del leader del Carroccio, Antonio Capuano, si sarebbe fatto dare dal figlio del capo del Gru (il servizio militare di Putin) i soldi per la trasferta ina. La nota dell’ambasciata russa in Italia L’ambasciata russa in Italia rende noto di aver “assistito Matteoe le persone che lo accompagnavano nell’acquisto deiaerei” per il suoprevisto per il 29 maggio. A“erano ...

