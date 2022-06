Patrese | «Il giorno in cui ci lasciò Senna capii che dovevo smettere | non era più la mia F1» 

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 11 giugno 2022) Su Libero un’intervista a Riccardo. Oggi ha 68 anni, è stato vice-campione del mondo nel 1992. In carriera ha vinto 6 gp e ne ha corsi 256. «Mi ricordo che un anno, tra i 32 piloti impegnati nel Circus, eravamo in 13 italiani! Ci pensate? Oggi 0 su 20…». Gli chiedono se gli piace la Formula 1 attuale. «È diversissima dalla mia. Pensate, io correvo quando non c’era neppure la radio di bordo. Oggi è tutto fantascientifico, il pilota è nelle mani dei box e, se deve cambiare le gomme, glielo impone il muretto». Nostalgia? «Non tanta. Sono soddisfatto di quello che ho fatto in 16 anni di Formula 1. Ho iniziato all’epoca di Fittipaldi e ho finito in quella di Schumacher. Ho corso contro Hunt e Lauda, poi mi sono scontrato con Piquet,, Prost, Mansell. Diventare vice-campione del mondo avendo a che fare con questi assi non è stato male». Il più ...