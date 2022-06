Milano, rivolta alle case popolari: tra stranieri, abusivi e regolari finisce a sprangate. Il Pd la butta in caciara (Di sabato 11 giugno 2022) «Prima o poi ci scappa il morto», è il commento conclusivo sulla rivolta nella case popolari scoppiata a Milano, nella galassia multietnica del Gallatarese – uno dei tanti quartieri delle nostre città che da tempo soffrono del problema delle occupazioni abusive –. In 60, tra famiglie rom, occupanti abusivi e inquilini regolari, si pestano a bastonate e sprangate in strada. Il teatro delle violenze registrate al civico 40 di via Bolla si sposta dai palazzoni popolari alla piazza, dove alle 21.30 di ieri sera una brutale rissa a cielo aperto si è conclusa in ospedale: con l’arrivo del 118 per il ferimento di una donna di 44 anni, di un ragazzino di 17 e persino di un bambino di 2 anni. Milano, rivolta ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 11 giugno 2022) «Prima o poi ci scappa il morto», è il commento conclusivo sullanellascoppiata a, nella galassia multietnica del Gallatarese – uno dei tanti quartieri delle nostre città che da tempo soffrono del problema delle occupazioni abusive –. In 60, tra famiglie rom, occupantie inquilini, si pestano a bastonate ein strada. Il teatro delle violenze registrate al civico 40 di via Bolla si sposta dai palazzonialla piazza, dove21.30 di ieri sera una brutale rissa a cielo aperto si è conclusa in ospedale: con l’arrivo del 118 per il ferimento di una donna di 44 anni, di un ragazzino di 17 e persino di un bambino di 2 anni....

