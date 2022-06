Liverpool | Salah | “Merito il Pallone d’Oro | se non dovessi vincerlo riproverò il prossimo anno”

Leggi su sportface

(Di sabato 11 giugno 2022) “Voglio vincere ilper essere come George Weah, che è l’unico africano nella storia ad averlo conquistato. Il settimo posto ottenuto l’scorso mi ha infastidito, quest’vedremo come va: certo, la sconfitta contro il Real Madrid nella finale della Champions non è un vantaggio, ma non può cancellare quanto ho fatto nei mesi precedenti. Aspettiamo le preferenze. Se nonriuscire anemmeno quest’, cinel 2023”. Lo ha detto l’attaccante del, Mohamed, raccontando a France Football, rivista che ha ideato ile che lo assegna ogni, tutte le sue ambizioni in tal senso: “La finale di ...