(Di sabato 11 giugno 2022) Un tempo nel Far West c?era la febbre dell?oro. Ora ac?è quella del, minerale essenziale per le batterie dei cellulari e delle auto elettriche. In un pozzo...

NewsUnindustria : #Litio a nord di #Roma, Francesco Borgomeo a @ilmessaggeroit: «Nasce il polo hi-tech nel #Lazio». L'estrazione pot… - zdaeHeadz : RT @ilmessaggeroit: Litio, a Roma è caccia all'oro bianco. Giacimenti a nord della Capitale: ora si comincia a scavare - codeghino10 : RT @ilmessaggeroit: Litio, a Roma è caccia all'oro bianco. Giacimenti a nord della Capitale: ora si comincia a scavare - ParliamoDiNews : Litio a Roma e caccia all oro bianco Giacimenti a nord della Capitale ora si comincia a scavare – Italia24 #lazio… - Gazzettino : Litio, a Roma è caccia all'oro bianco. Giacimenti a nord della Capitale: ora si comincia a scavare -

Non bisogna immaginare ilromano come se fosse una roccia, ma è 'nascosto' nel geotermico di cui è ricca l'area che daNord porta alla Tuscia e, quindi, a Viterbo. 'L'estrazione - prosegue ...C'è un tesoro nel sottosuolo alle porte dima non abbiamo le competenze per sfruttarlo. Così sull'estrazione di quello che è stato definito l'oro bianco indispensabile per la transizione energetica ha messo gli occhi una multinazionale ...La campagna romana potrebbe nascondere nel sottosuolo una ricchezza enorme, destinata a crescere di valore con l'avvento della mobilità elettrica ...Un tempo nel Far West c’era la febbre dell’oro. Ora a Roma Nord c’è quella del litio, minerale essenziale per le batterie dei cellulari e delle auto elettriche. In un ...