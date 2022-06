Leggi su ilgiornale

(Di sabato 11 giugno 2022) Arriva la primaper ragazzi scritta direttamente in un libro. Con "I tigrotti e la scatola misteriosa" (Electa Junior), lo youtuberMad, porta le sfide del suo canale in Malesia, per aiutare. Un divertente libro per ragazzi che appassiona dalla prima all'ultima pagina