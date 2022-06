Lazio, in caso di addio a Hysaj si pensa a Birindelli: le ultime (Di sabato 11 giugno 2022) La Lazio sta valutando diversi cambiamenti soprattutto sulle corsie difensive: potrebbe salutare Hysaj e al suo posto piace Birindelli La Lazio sta valutando sul mercato diversi elementi soprattutto per le fasce difensive. Con il probabile addio di Hysaj, reduce da una stagione non esaltante, sono diversi i nomi fatti per la sua sostituzione. A sorpresa nelle ultime ore è uscito anche quello del figlio d’arte Samuele Birindelli del Pisa. Il classe ’99 è reduce da un’ottima stagione in B ed è da diversi anni che gioca titolare in Toscana. Lo riporta il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 11 giugno 2022) Lasta valutando diversi cambiamenti soprattutto sulle corsie difensive: potrebbe salutaree al suo posto piaceLasta valutando sul mercato diversi elementi soprattutto per le fasce difensive. Con il probabiledi, reduce da una stagione non esaltante, sono diversi i nomi fatti per la sua sostituzione. A sorpresa nelleore è uscito anche quello del figlio d’arte Samueledel Pisa. Il classe ’99 è reduce da un’ottima stagione in B ed è da diversi anni che gioca titolare in Toscana. Lo riporta il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

