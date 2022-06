Individuati 5 cadaveri tra coloro che erano sull’elicottero scomparso sull’Appennino tosco-emiliano

(Di sabato 11 giugno 2022) Sono staticinquetra(sette in totale, tra cui il pilota padovano Corrado Levorin) chegiovedì mattinae i cui resti sono stati avvistati sul monte Cusna, cima reggiana. Lo si apprende dai primi soccorritori sul posto. L’elicottero si sarebbe schiantato sul greto di un torrente, il Lama, al passo degli Scaloni, 1.922 metri d’altitudine, a due chilometro dal rifugio Segheria. La zona è particolarmente impervia. Sul luogo dell’impatto Aeronautica militare, Soccorso alpino, Guardia di finanza, Carabinieri di Castelnuovo Monti. In mattinata sul monte Cusna sono statiun cratere e dei detriti che potrebbero essere ...

