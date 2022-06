Collovati: “Scamacca? Il PSG non fa per lui e vi spiego perché” (Di sabato 11 giugno 2022) Fulvio Collovati, ex difensore di Inter e Milan, ha parlato di Gianluca Scamacca, profilo accostato anche ai rossoneri nelle ultime ore Leggi su pianetamilan (Di sabato 11 giugno 2022) Fulvio, ex difensore di Inter e Milan, ha parlato di Gianluca, profilo accostato anche ai rossoneri nelle ultime ore

Pubblicità

PianetaMilan : #Collovati: “#Scamacca? Il @PSG_inside non fa per lui e vi spiego perché” #PSG #calciomercato #ACMilan #Milan… - FcInterNewsit : Collovati: 'Scamacca al PSG mi dispiacerebbe. In Italia non troverebbe Neymar e Icardi a sbarragli la strada' - gilnar76 : Collovati: «Scamacca va tenuto a tutti i costi in Italia» #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - Milannews24_com : #Collovati: «#Scamacca va tenuto a tutti i costi in #Italia» - Gazzetta_it : Collovati: 'Non facciamoci sfuggire #Scamacca: resti in Italia' -