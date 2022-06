Zaniolo e Zaccagni fanno pace: ecco cosa è successo dopo la “lite” con Chiara Nasti (Di venerdì 10 giugno 2022) Sembra che Zaniolo e Zaccagni abbiano finalmente fatto pace dopo la lite che aveva come protagonista Chiara Nasti, ex fidanzata di Zaniolo e attuale compagna di Zaccagni, dal quale sta per avere un figlio. View this post on Instagram A post shared by Chiara Nasti (@Nastilove) In ritiro con la Nazionale i due hanno avuto modo di parlare dei cori inscenati dai tifosi a Circo Massimo dopo la vittoria della Roma della Conference League. View this post on Instagram A post shared by Nicolò Zaniolo (@niccolo Zaniolo) pace fatta tra ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 10 giugno 2022) Sembra cheabbiano finalmente fattolache aveva come protagonista, ex fidanzata die attuale compagna di, dal quale sta per avere un figlio. View this post on Instagram A post shared by(@love) In ritiro con la Nazionale i due hanno avuto modo di parlare dei cori inscenati dai tifosi a Circo Massimola vittoria della Roma della Conference League. View this post on Instagram A post shared by Nicolò(@niccolofatta tra ...

Pubblicità

CorriereCitta : Zaniolo e Zaccagni fanno pace: ecco cosa è successo dopo la “lite” con Chiara Nasti - Erniaimperator2 : Er fijo de Zaccagni che è di Zaniolo è romanista o laziale? - martina_lo_re : #Pace fatta tra Zaniolo e Zaccagni: cosa è successo a Coverciano - Corriere dello Sport - Noibiancocelest : Pace fatta tra Zaccagni e Zaniolo: la rivelazione di Alfonso Signorini sul magazine “Chi” - Flerio2 : e se fa i cori non va bene, e se er fio de zaccagni è suo non va bene, e se fa gli auguri a uno non va bene, e se i… -