(Di venerdì 10 giugno 2022) Tempo di offerte estive concon il nuovodel mese. Tante lelanciate dalla nota catena di supermercati che resteranno in vigore in questa parte del mese. Scopriamo allora insieme tutti gli sconti riservati ai clienti.Partiamo dagli articoli in evidenza. Eccone alcuni: Melone Retato a 1.79€; Birra Corona a 0.99€; Formaggio Feta a 1.59€; Formaggio Cheddar a 1.69€; Succo di frutta Pfanner a 1.19€; Shampoo Garnier Fructis a 1.69€; Detergente Intimo Infasil a 1.99€; Fagiolini Surgelati a 1.29€; Preparato per crepes a 0.99€; Preparato per pancake a 1.69€; Kinder Brioss a 2.89€; Tosaerba elettrico Paskside a 69.00€; Barbecue elettrico a 29.99€; Spremiagrumi elettrico SilverCrest a 11.99€; SilverCrest a 11.99€. Frutta ...

Pubblicità

CorriereCitta : Volantino Lidl, ‘Super Offerte’: promozioni dal 13 al 19 giugno. Sapori dal Mondo Francia e Caraibi - promozioni24 : #Volantino Lidl fino al 19/06 dal 13/06/2022, offerte con speciale Caraibico - TheCookingHacks : L' #anteprima del #volantinoLidl della prossima settimana dal 13 al 19 giugno 2022 propone la settimana Francese e… - TheCookingHacks : L' #anteprima del #volantinoLidl della prossima settimana dal 13 giugno 2022 propone offerte su utensili per il… - CorriereCitta : Volantino Lidl, Super Offerte: sconti e promozioni dal 6 al 12 giugno -

...volta la famosa catena tedesca si è superata aggiungendo nel suo- valido dal fino al 19 giugno - un prodotto conosciuto a livello globale e amatissimo per il suo gusto e non solo., ...La crisi si è fatta sentire anche fra i produttori. Tuttavia le offerte non mancano e ilè sempre più atteso. Non è un periodo semplice, in nessun ambito. Specie quando si tratta di pagare qualcosa, persino per una spesa ordinaria come quella alimentare. Colpa del periodo ...Il marchio LIDL è sotto attacco a causa di una nuova truffa che sta circolando sul web. Per chi non lo sapesse, Monsieur Cuisine è un prodotto della Silvercrest, un robot da cucina che costa 349 euro.Seconda settimana di giugno all'insegna della valanga di offerte nel reparto delle carni dei supermercati Lidl. I dettagli ...