Viabilità Roma Regione Lazio del 10-06-2022 ore 07 | 30

(Di venerdì 10 giugno 2022)DEL 10 GIUGNOORE 07.20 GINA PANDOLFO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON L’INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DAL RACCORDO ANULARE A FIORENTINI SEMPRE SUL TRATTO URBANO CODE QUI PER TRAFFICO INTENSO DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, NEI DUE CASI VERSO IL CENTRO SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO PRIME CODE SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA TRA LE USCITE DIRAMAZIONESUD E APPIA TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLE CONSOLARI IN ENTRATA NELLA CAPITALE RALLENTAMENTI E CODE INTERESSANO LA CASSIA E LA FLAMINIA RISPETTIVAMENTE DAL RACCORDO E SINO A VIA DEI DUE PONTI ORA IL METEO ALLERTA GIALLA PER VENTO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE SI PREVEDONO OGGI SULVENTI DAI SETTORI ORIENTALI DA FORTI A ...