Ultime Notizie – Mariupol, la denuncia: “Corpi buttati in discarica con macerie” (Di venerdì 10 giugno 2022) I Corpi di molte vittime dei bombardamenti a Mariupol verrebbero buttati nelle discariche dagli occupanti russi, assieme alle macerie dei palazzi che li avevano sepolti. Lo denuncia su Telegram il consiglio comunale della città, rilanciato da Ukrinform. “Le case vengono demolite senza essere smantellate. I Corpi dei residenti di Mariupol uccisi vengono rimossi assieme al cemento. Poi gli occupanti russi li portano come spazzatura nelle discariche per i rifiuti solidi”, afferma il consiglio comunale, aggiungendo che Corpi e macerie sono stati buttati nella discarica di Livoberezhyi così come quella in disuso di Prymorskyi. Secondo il sindaco Vadym Boichenko, le forze occupanti russe avevano ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 10 giugno 2022) Idi molte vittime dei bombardamenti averrebberonelle discariche dagli occupanti russi, assieme alledei palazzi che li avevano sepolti. Losu Telegram il consiglio comunale della città, rilanciato da Ukrinform. “Le case vengono demolite senza essere smantellate. Idei residenti diuccisi vengono rimossi assieme al cemento. Poi gli occupanti russi li portano come spazzatura nelle discariche per i rifiuti solidi”, afferma il consiglio comunale, aggiungendo chesono statinelladi Livoberezhyi così come quella in disuso di Prymorskyi. Secondo il sindaco Vadym Boichenko, le forze occupanti russe avevano ...

