Ucraina: Onu, 'morti almeno 4.302 civili da inizio guerra' (Di venerdì 10 giugno 2022) Roma, 10 giu. (Adnkronos) - L'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani è stato in grado di confermare la morte di 4.302 e il ferimento di 5.217 civili a causa della guerra su vasta scala della Russia contro l'Ucraina. Questi sono i dati dal 24 febbraio alla mezzanotte dell'8 giugno, secondo l'UNHCR. In queste cifre risultano 272 bambini morti e 439 feriti. Tuttavia, l'organizzazione sottolinea che i numeri reali sono molto più alti, "perché le informazioni provenienti da alcuni luoghi dove si stanno svolgendo intense ostilità sono ritardate e molte notizie di vittime civili devono ancora essere confermate. Questo vale, ad esempio, per gli insediamenti di Mariupol (Oblast' di Donetsk), Izyum (Oblast' di Kharkiv) e Popasna (Oblast' di Luhansk), dove, secondo i rapporti, si ... Leggi su iltempo (Di venerdì 10 giugno 2022) Roma, 10 giu. (Adnkronos) - L'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani è stato in grado di confermare la morte di 4.302 e il ferimento di 5.217a causa dellasu vasta scala della Russia contro l'. Questi sono i dati dal 24 febbraio alla mezzanotte dell'8 giugno, secondo l'UNHCR. In queste cifre risultano 272 bambinie 439 feriti. Tuttavia, l'organizzazione sottolinea che i numeri reali sono molto più alti, "perché le informazioni provenienti da alcuni luoghi dove si stanno svolgendo intense ostilità sono ritardate e molte notizie di vittimedevono ancora essere confermate. Questo vale, ad esempio, per gli insediamenti di Mariupol (Oblast' di Donetsk), Izyum (Oblast' di Kharkiv) e Popasna (Oblast' di Luhansk), dove, secondo i rapporti, si ...

Pubblicità

rulajebreal : Allora ?@giammarcosicuro? adesso capisci di quale orrore stiamo parlando? Possiamo convenire sul fatto che i russi… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | La guerra in Ucraina 'non avrà vincitori': lo afferma l'Onu nel centesimo giorno dell'invasione russa. 'L… - Diana50022146 : RT @Gianl1974: Tutto procede secondo i piani, dicono, seminando i campi ucraini con i cadaveri dei loro orchi. La cosiddetta 'operazione s… - TV7Benevento : Ucraina: Onu, 'morti almeno 4.302 civili da inizio guerra' - - a_libutti : 'L'istruzione in lingua ucraina è quasi scomparsa dalla Crimea', riporta lo stesso rapporto dell’ONU, “evidenziando… -