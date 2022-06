Tommaso Zorzi conduce ‘Tailor Made-Chi ha la stoffa?’ Svelati i concorrenti

Leggi su funweek

(Di venerdì 10 giugno 2022) Tutto è pronto per Tailor– Chi ha la stoffa?, il novo talent condotto dache dal 28 giugno arriva in esclusiva su Discovery+. I, 10 sarti amatoriali, si sfideranno a colpi di ago e filo per aggiudicarsi il titolo di Miglior Sarto Tailor. LEGGI ANCHE:– Drusilla Foer, ‘lucida…’ : il commento di Antonella Clerici dopo la puntata dell’Almanacco Il premio finale consiste in uno stage presso un’azienda leader della moda Socia di Altagamma, Fondazione che riunisce le migliori imprese dell’Alta Industria Culturale e Creativa Italiana e dunque gli ambasciatori del nostro stile di vita. @UFFICIO STAMPA WARNER BROS. DISCOVERY Il format, adattamento italiano di “The Great British Sewing Bee” creato da Love Productions e distribuito da BBC Studios Distribution Limited, ...