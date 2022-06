Summer Game Fest 2022: ri-annunciato il sci-fi horror Routine con un trailer inquietante (Di venerdì 10 giugno 2022) Dopo 10 anni, Routine torna sotto i riflettori con un nuovo trailer di annuncio che mostra gli orrori presenti in una stazione spaziale. Routine è stato mostrato al Summer Game Fest 2022 con un trailer veramente inquietante. Fin da subito il video parte con sequenze angoscianti utilizzando un filtro che richiama le vecchie videocassette VHS per poi passare a una grafica Iperrealistica. L’atmosfera è decisamente cupa, con svariate sequenze di lunghi corridoi bui e silenziosi. Di seguito, notiamo che siamo in una stazione spaziale inFestata da grandi robot rumorosi e decisamente poco amichevoli. Inoltre, La colonna sonora è realizzata da Mick Gordon, Il compositore di Doom 2016. Il trailer di ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 10 giugno 2022) Dopo 10 anni,torna sotto i riflettori con un nuovodi annuncio che mostra gli orrori presenti in una stazione spaziale.è stato mostrato alcon unveramente. Fin da subito il video parte con sequenze angoscianti utilizzando un filtro che richiama le vecchie videocassette VHS per poi passare a una grafica Iperrealistica. L’atmosfera è decisamente cupa, con svariate sequenze di lunghi corridoi bui e silenziosi. Di seguito, notiamo che siamo in una stazione spaziale inata da grandi robot rumorosi e decisamente poco amichevoli. Inoltre, La colonna sonora è realizzata da Mick Gordon, Il compositore di Doom 2016. Ildi ...

