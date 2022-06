Stefano Tacconi, lo straziante messaggio alla moglie: fan in lacrime (Di venerdì 10 giugno 2022) Continuano a migliorare le condizioni di salute di Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus e della nazionale italiana colpito da un’ischemia celebrale. Tacconi, ancora ricoverato in ospedale, ha scritto anche un bellissimo messaggio alla moglie. Il bigliettino è davvero straziante, i fan si sono commossi nel vederlo. (Continua dopo la foto…) Le condizioni di salute di Stefano Tacconi Stefano Tacconi è un ex portiere della Juventus e della nazionale italiana. È l’unico portiere a essersi aggiudicato tutte le cinque competizioni UEFA per club all’epoca vigenti, ha vinto inoltre due scudetti e una Coppa Italia, mentre con la maglia della nazionale italiana ha preso parte ad un Europeo nel 1988 e ad ... Leggi su tvzap (Di venerdì 10 giugno 2022) Continuano a migliorare le condizioni di salute di, ex portiere della Juventus e della nazionale italiana colpito da un’ischemia celebrale., ancora ricoverato in ospedale, ha scritto anche un bellissimo. Il bigliettino è davvero, i fan si sono commossi nel vederlo. (Continua dopo la foto…) Le condizioni di salute diè un ex portiere della Juventus e della nazionale italiana. È l’unico portiere a essersi aggiudicato tutte le cinque competizioni UEFA per club all’epoca vigenti, ha vinto inoltre due scudetti e una Coppa Italia, mentre con la maglia della nazionale italiana ha preso parte ad un Europeo nel 1988 e ad ...

