Rebel Wilson fa coming out e presenta la fidanzata | Tutto ciò di cui avevo bisogno FOTO

Rebel Wilson ha fatto coming out tramite una FOTO Instagram che la ritrae insieme alla sua fidanzata, Ramona Agrum. Rebel Wilson ha ufficializzato la sua ultima storia d'amore, presentando la sua fidanzata tramite un post su Instagram che funge anche da coming out per l'attrice comica. "Pensavo di essere alla ricerca di un principe Disney... ma forse quello di cui avevo davvero bisogno per Tutto questo tempo era una principessa Disney", ha scritto Rebel Wilson sui social per accompagnare una tenera FOTO che la ritrae insieme alla sua compagna, Ramona Agrum. L'attrice ha quindi aggiunto un paio di emoji a forma di cuore, ...

