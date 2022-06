Pallanuoto Femminile | nel week end doppio impegno per la Napoli Nuoto

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 10 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCrocevia di una stagione. Fine settimana intenso per lache sarà impegnata questo sabato (ore 12) nel recupero in casa di Torre del Grifo e domenica nella sfida diretta contro la Brizz, staccata di una lunghezza in classifica dalle flegree. “Sappiamo che entrambe sono partite difficili, la Brizz vorrebbe ritornare in vetta alla classifica e per la Torre del Grifo è importante vincere perché la lotta per evitare la retrocessione è ancora molto viva e aperta – ha dichiarato Anna De Magistris -. Sicuramente non è facile sia fisicamente che mentalmente giocare a distanza di 24 ore, ma se lo facciamo come sappiamo fare possiamo dire la nostra tranquillamente. Sono entrambe squadre difficili da affrontare e noi ci siamo allenate nel corso della settimana in particolare sulle marcature a zona”. ...