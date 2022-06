Nuove anticipazioni sul processore del Samsung Galaxy S23 tra nove mesi

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 10 giugno 2022) Bisogna fare molta attenzione, in queste ore, alle indiscrezioni che stanno prendendo piede a proposito dei potenziali punti di forza per ilS23. Come vi abbiamo anticipato non molto tempo fa con un altro articolo, il produttore coreano pare intenzionato a fare la differenza soprattutto in termini di. Non è un caso che in queste ore siano venute a galla ulteriorisulla prossima generazione di Snapdragon. In attesa di capire se questa particolare versione del device possa mettere piede anche in Italia e nel resto d’Europa, vediamo insieme in quale direzione stiano andando le voci di corridoio. In quale direzione vanno lesuldelS3 in arrivo a febbraio Provando a fare ...