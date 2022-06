Myrta Merlino, scivolone imbarazzante: “Ma mi sembra sobrio!” | Rissa allucinante in diretta [VIDEO] (Di venerdì 10 giugno 2022) Myrta Merlino scivola e insinua un sospetto imbarazzante tra gli ospiti. La Rissa era inevitabile fin dai primi minuti. Myrta Merlino (La7 screenshot)Myrta Merlino ha condotto una puntata in diretta de L’aria che tira davvero imbarazzante. Vediamo insieme che cosa è successo su La7. Myrta Merlino è la giornalista e conduttrice de L’aria che tira e in una delle ultime puntate andate in onda ha sollevato di nuovo un dibattito molto interessante. Parallelamente agli approfondimenti del conflitto Russia Ucraina, si parla molto della presunta propaganda russa nelle sulle nostre reti televisive. Negli ultimi mesi, i nostri mezzi di informazione e in particolare i talk show politici sono ... Leggi su specialmag (Di venerdì 10 giugno 2022)scivola e insinua un sospettotra gli ospiti. Laera inevitabile fin dai primi minuti.(La7 screenshot)ha condotto una puntata inde L’aria che tira davvero. Vediamo insieme che cosa è successo su La7.è la giornalista e conduttrice de L’aria che tira e in una delle ultime puntate andate in onda ha sollevato di nuovo un dibattito molto interessante. Parallelamente agli approfondimenti del conflitto Russia Ucraina, si parla molto della presunta propaganda russa nelle sulle nostre reti televisive. Negli ultimi mesi, i nostri mezzi di informazione e in particolare i talk show politici sono ...

