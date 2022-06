Montani: ‘Non allo studio o in vista altre operazioni di acquisizione’ (Di venerdì 10 giugno 2022) (Adnkronos) – “Non intendiamo fare altre operazione di fusione e acquisizione. Come banca siamo concentrati nell’integrazione di Carige nei tempi e nei modi previsti. Non sono né allo studio né in vista altre operazioni di M&A”. Lo ha detto l’ad di Bper, Piero Luigi Montani, rispondendo agli analisti alla presentazione del piano industriale al 2025. “Siamo focalizzati sugli obiettivi del piano e su una maggiore distribuzione dei dividendi”, ha spiegato. Quando l’integrazione di Carige sarà completata, “e ci vorrà del tempo” potremo pensare ad altre operazioni”, ha aggiunto. Per l’integrazione di Banca Carige Bper “dovrà lavorare intensamente tutto quest’anno e poi tutto o quasi tutto l’anno prossimo. Bisogna mettere a posto la ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 10 giugno 2022) (Adnkronos) – “Non intendiamo fareoperazione di fusione e acquisizione. Come banca siamo concentrati nell’integrazione di Carige nei tempi e nei modi previsti. Non sono néné indi M&A”. Lo ha detto l’ad di Bper, Piero Luigi, rispondendo agli analisti alla presentazione del piano industriale al 2025. “Siamo focalizzati sugli obiettivi del piano e su una maggiore distribuzione dei dividendi”, ha spiegato. Quando l’integrazione di Carige sarà completata, “e ci vorrà del tempo” potremo pensare ad”, ha aggiunto. Per l’integrazione di Banca Carige Bper “dovrà lavorare intensamente tutto quest’anno e poi tutto o quasi tutto l’anno prossimo. Bisogna mettere a posto la ...

