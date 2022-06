Lucas Biglia, ufficiale il passaggio al Basaksehir dal Karagumruk (Di venerdì 10 giugno 2022) L’ex Lazio e Milan, Lucas Biglia, firma con il Basaksehir fino al 2024. Addio al Karagumruk, dove arriva Pirlo in panchina L’ex milanista e laziale, Lucas Biglia, prosegue la sua avventura in Turchia al Basaksehir. L’argentino firma fino al 2024 con la squadra di Istanbul. ?? El #Basaksehir ha fichado al mediocentro argentino Lucas Biglia (36 #Karagümrük). Llega libre y firma hasta junio de 2024. pic.twitter.com/T4CyrW3zvU— Mercatosphera (@mercatosphera) June 10, 2022 Biglia saluta così il Karagumruk, dove siederà nella prossima stagione in panchina Andrea Pirlo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 10 giugno 2022) L’ex Lazio e Milan,, firma con ilfino al 2024. Addio al, dove arriva Pirlo in panchina L’ex milanista e laziale,, prosegue la sua avventura in Turchia al. L’argentino firma fino al 2024 con la squadra di Istanbul. ?? El #ha fichado al mediocentro argentino(36 #Karagümrük). Llega libre y firma hasta junio de 2024. pic.twitter.com/T4CyrW3zvU— Mercatosphera (@mercatosphera) June 10, 2022saluta così il, dove siederà nella prossima stagione in panchina Andrea Pirlo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

